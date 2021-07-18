فوز العودة والبقعه علي المشارع والكرمل في كأس الطائره

خالد المنيزل



عمان- حقق فريق العودة الفوز على فريق المشارع بنتيجة 3-3-0، بواقع 25-17، 25-16، 25-14، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات كأس الأردن بالكرة الطائرة، والتي أقيمت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وحقق البقعه الفوز على فريق الكرمل بنتيجة 3=0 بواقع 25-23، 25- 21، 25- 13, والتي اقيمت بذات القاعة، وسيواجه فريق العوده فريق وادي موسى عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل 18 الحالي في مباريات الدور الثاني.

وكان فريق الوحدات قد حقق الفوزعلى فريق المشوار بنتيجة 3-1، في افتتاح منافسات البطولة، بينما فاز فريق عيرا على فريق مليح بسهولة بنتيجة 3-0، وبواقع 25-10، 25-8، 25-13.

وتقام مباريات الدور الثاني الاحد المقبل (18) الحالي وتجمع المباراة الأولى وادي موسى مع العودة عند الخامسة مساءً، يليها مباراة شباب الحسين البقعة مع عند السابعة مساءً، وتُقام يوم الثلاثاء (27) الجاري مباراتا الدور قبل النهائي، وعلى ان يُقام النهائي السبت (31) الشهر الحالي.

العودة 3

المشارع 0

لم يجد العودة كبير عناء في تحقيق الفوز، على فريق المشارع الذي حضر بستة لاعبين فقط، ورغم ان العودة حاول الاستعراض بالشوط الأول الا أن المشارع نجح في مجاراته في الشوط الأول 7-7، الذي استعاد عافيته من جديد بعد ان لعب بقيادة صانع الالعاب ابراهيم الرفاعي، وهاجم من خلال احمد العواملة، احمد النجار، يحيى شحادة، سعيد السلايمة، عبدالله سنان، وتولى اللاعب الحر لؤي المدني انقاذ الكرات خلف حوائط الصد وتقدم سريعا 11-8، لكن فريق المشارع لم يستسلم ولعب بجماعية بقيادة صانع العابه وسام الخلف وهاجم من خلال وليد جمعة، بلال سويركي، مؤيد الحمود، احمد الشحادات، واحمد شحادة، ونجح لاعبوه في اسقاط الكرات بالمساحات الفارغة ليحقق المشارع التعادل 16-16، وسط دهشة فريق العودة، لكن استثمر سعيدالسلايمة الارسالات الصعبة التي عجز لاعبو المشارع عن صدها وجاءت اللمسة الاولى سلبية، بينما مارس العواملة والنجار والسلايمة الهجوم من الخط الخلفي ليتقدم العودة سريعا وينهي الشوط لصالحه بواقع 25-17.

وفي الشوط الثاني تراجع مستوى اللياقة لدى فريق المشارع، بينما لعب العودة بحيوية ومارس الهجوم الفعال على طول الشريط المامي للشبكة ليتقدم العودة سريعا بالشوط 13-2، بعد ان مارس احمد العواملة الارسالات الساحقة والصعبة، ولم تفلح محاولات المشارع ايقاف الهجمات السريعة للنجار وشحادة من العمق، والعواملة والسلايمة وسنان من الأطراف والخط الخلفي لينهي العودة الشوط لصالحه بواقع 25- 16.

وفي الشوط الثالث عاد فريق العودة للاستعراض ومارس عملياته الهجومية والدفاعية بشكل مميز ليتقدم سريعا 13-5، ثم 16-7، وينهي الشوط والمباراة لصالحه بواقع 25- 14.