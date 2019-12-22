فوز الوحدات على الأهلي بدوري كرة السلة

عمان – حقق فريق الوحدات لكرة السلة الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 88-81 في المباراة التي جرت، اليوم الأحد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وجاءت هذه المباراة في ختام مباريات الفريقين بالمربع الذهبي لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

ويلتقي يوم غد في الصالة ذاتها، فريقا الارثوذكسي والجبيهة في ختام منافسات المربع الذهبي بالدوري.

وبنتيجة اليوم اتضحت معالم الدور نصف النهائي إذ يلعب الوحدات مع الجبيهة 5 مباريات، يتأهل للنهائي الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 مباريات وهو ما ينطبق أيضاً على فريقي الأهلي والأرثوذكسي اللذين يلعبان أيضاً 5 مباريات لتحديد الفريق المتأهل للمباراة النهائية.-(بترا)