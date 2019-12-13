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فوز بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني

منذ ساعتين
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون - أرشيفية

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لندن – فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيتمثل المحافظون ب328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا “بي بي سي” و”سكاي نويز” ووكالة “برس أسوسييشن” وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

ووعد جونسون، غداة فوزه في الانتخابات، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “في موعده” في 31 كانون الثاني/يناير.

وندّد الزعيم المحافظ أمام مناصريه، بأكثر من ثلاثة أعوام من الجدالات السياسية بشأن بريكست. وقال “سأنهي كل هذا العبث وسننفّذ بريكست في موعده في 31 كانون الثاني/يناير”. ( ا ف ب)

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