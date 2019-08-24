فوز تاريخي لاستراليا على اميركا استعدادا لـ “مونديال السلة”

ملبورن – حقق المنتخب الأسترالي لكرة السلة فوزا تاريخيا هو الأول له على نظيره الأميركي بنتيجة 98-94 السبت في ملبورن، ضمن إطار استعدادات الفريقين لبطولة العالم التي تنطلق في الصين في 31 آب (أغسطس).

وثأر المنتخب الاسترالي بالتالي لخسارته أمام الولايات المتحدة الخميس بنتيجة 86-102، وطرأت تعديلات كثيرة على تشكيلة المنتخب الأميركي في المباراة الثانية، حيث شارك لاعبان فقط من التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى وهما دونوفان ميتشل ومايلز تيرنر، في حين اعتمدت أستراليا على التشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الأولى بفارق 16 نقطة.

Australia beats USA for the first time ever in basketball https://t.co/zdTBFDkhs5 — Guardian US (@GuardianUS) August 24, 2019

وتألق في المباراة الثانية الأسترالي باتي ميلز لاعب سان أنتونيو سبيرز في الدوري الأميركي للمحترفين، بتسجيله 30 نقطة، وأضاف أندرو بوغوت 16 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وزميله جو اينغلز 15 نقطة و7 متابعات أمام عدد قياسي من المشجعين بلغ 52079 متفرجا، وهو الأعلى يتابع مباراة لكرة السلة في أستراليا.

في المقابل، كان نجم بوسطن سلتيكس كيمبا ووكر الأفضل في صفوف المنتخب الأميركي بتسجيله 22 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب كتيبة المدرب غريغ بوبوفيتش هزيمة نادرة ستدق بلا شك ناقوس الخطر للمنتخب الأميركي قبل أسبوع من انطلاق مونديال كرة السلة، حيث سيدافع الأميركيون عن اللقب الذي توجوا به في النسختين الأخيرتين. (أ ف ب)