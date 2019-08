فوز تاريخي لاستراليا على اميركا استعدادا لـ “مونديال السلة”

ملبورن – حقق المنتخب الأسترالي لكرة السلة فوزا تاريخيا هو الأول له على نظيره الأميركي بنتيجة 98-94 السبت في ملبورن، ضمن إطار استعدادات الفريقين لبطولة العالم التي تنطلق في الصين في 31 آب (أغسطس).

وثأر المنتخب الاسترالي بالتالي لخسارته أمام الولايات المتحدة الخميس بنتيجة 86-102، وطرأت تعديلات كثيرة على تشكيلة المنتخب الأميركي في المباراة الثانية، حيث شارك لاعبان فقط من التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى وهما دونوفان ميتشل ومايلز تيرنر، في حين اعتمدت أستراليا على التشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الأولى بفارق 16 نقطة.

