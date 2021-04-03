فوز تاريخي لرابتورز على ووريورز و47 نقطة لأنتيتوكومبو في بورتلاند

لوس أنجليس – حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب العام 2019 أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وألحق بغولدن ستيت ووريورز ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه، عندما تفوق عليه بفارق 53 نقطة وبنتيجة 130-77 أول من أمس.

واحتفل الكاميروني باسكال سياكام بعيده الـ27 ممطرًا سلة ووريورز بـ36 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ليلحق بووريورز المنقوص من نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين المصابين ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه والسادسة في آخر سبع مباريات.

وقال ستيف كير مدرب ووريورز بعد المباراة “لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس هناك الكثير لأقوله. إنه أمر مهين لجميع المعنيين”.

دخل رابتورز إلى المباراة إثر معاناة كبيرة حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ15 الأخيرة واضعًا حد لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

وقال سياكام بعد المباراة “الخسارة ليست أمر جميل، وأي شيء يرفع المعنويات هو أمر جيد”.

وأُعلن عن غياب كوري قبل ساعات من صافرة البداية بسبب إصابة في أسفل الظهر، بعد أن غاب عن خمس مباريات سابقة قبل أن يعود في آخر مواجهتين، فيما خسر ووريورز جهود غرين قبل فترة قصيرة من اللقاء بسبب إصابة في إصبعه.

وقال كير “أعتقد أنه بدون ستيف ودرايموند، افتقدنا لقائد عندما ساءت الأمور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا بحاجة إليه للخروج من القاع”.

وسجل رابتروز 51 نقطة أكثر من ووريورز في الربعين الثاني والثالث وهو أكبر فارق نقاط في ربعين خلال مباراة في تاريخ الدوري.

وبعد أن وصل الفارق في إحدى المراحل الى 61 نقطة، أصبح غولدن ستيت حامل اللقب الأعوام 2015، 2017 و2018 رابع فريق في آخر 25 عامًا يتأخر بفارق 60 نقطة في مباراة في الدوري.

ويعاني ووريورز من أزمة خسارة الكرة “تيرن أوفر” هذا الموسم حيث خسرها في 21 مناسبة في المباراة أثمرت عن 30 نقطة لرابتورز في المقلب الآخر.

وأردف كير “بصفتك مدربًا، تحاول قيادة فريقك في الموسم بأفضل طريقة ممكنة. لذلك هناك أوقات للمرح وأوقات للفرح، وهناك أوقات للحديث الجاد وأخرى للبحث عن الروح. هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد”.

وتفوق رابتورز 35-16 في الربع الثاني و46-14 في الثالث ليتقدم 108-56 مع نهايته.

وأضاف سياكام سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، فيما ساهم غاري ترنت الذي انضم منذ أيام بصفقة تبادل بـ24 نقطة مقابل 21 للبريطاني-الأميركي أوغوغوا “أو جي” أنوبي، 16 لمالاكي فلين و10 للكندي كريس بوشيه الذي أضاف 6 متابعات واربع سرقات للكرة.

فيما كان الكندي أندرو ويغينز الافضل من جانب الخاسر مع 15 نقطة فيما أضاف كل من جوردان بول والإيطالي-الأميركي نيكو مانيون 10 نقاط.

في مكان آخر، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 47 نقطة مسددًا 18 رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة إلى 12 متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية للفوز 127-109 على بورتلاند تريل بليزرز.

كما قام أفضل لاعب في الـ”أن بي ايه” في الموسمين الماضيين بثلاثة تصديات في ثالث مباراة حقق خلالها 40 نقطة أقله هذا الموسم ليقود باكس الى خامس انتصار تواليًا على تريل بليزرز.

وساهم جرو هوليداي بـ22 نقطة و10 تمريرات حاسمة لميلووكي الذي حقق فوزه الثاني مقابل هزيمة في رحلة تتخللها ست مباريات خاج قواعده.

كان داميان ليلارد الأفضل من جانب بورتلاند مع 32 نقطة، فيما أضاف سي جاي ماكولوم 18 وسبع تمريرات حاسمة و18 نطقة لروبرت كوفينغتون.

وكانت هذه أول هزيمة لتريل بليزرز سادس الغربية بعد اربعة انتصارات تواليًا والثالثة فقط في آخر 10 مباريات.

في نيويورك، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 13 من نقاطه الـ26 في المباراة خلال الربع الاخير ليقود دالاس مافريكس للفوز على نيكس 99-86.

وغاب مدرب الضيوف ريك كارلايل عن المواجهة بعد أن جاءت نتيجة مسحة اختبار كوفيد19 ايجابية رغم تلقيه اللقاح في كانون الثاني (يناير)، حيث كان من المقرر أن يشرف على المباراه رقم 1500 في مسيرته التدريبية. وناب عنه مساعده جمال موسلي.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة فيما أضاف جايلن براون 22 و11 متابعة ليقودان سلتيكس للفوز 118-102 على هيوستن روكتس.

وعزز فينيكس صنز وصافته للمنطقة الغربية خلف يوتا جاز بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 140-103.-(أ ف ب)