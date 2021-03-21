فوز تحالف “stc” و”فيرجن” بأول ترخيص لمشغل اتصالات افتراضي في الكويت

الكويت -فازت كل من شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، وشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا (VMMEA) بالترخيص المحلي لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، الأولى من نوعها في الكويت، وذلك بعد حصولهما على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق(فيرجن موبايل الكويت). وتم الإعلان عن أول مشغل اتصالات افتراضي في الكويت خلال مؤتمر صحفي مشترك، بحضور وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وممثلي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس سالم مثيب الأذينة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والرئيس التنفيذي في شركة stc المهندس مزيد بن ناصر الحربي، والرئيس التنفيذي في شركة فيرجن الكويت بينويت جانين وعدد من ممثلي وسائل الاعلام.

وفي بيان لها، قالت stc أنه من خلال شراكتها مع فيرجن VMMEA أنه سيتم إطلاق أول مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في الكويت مستفيدة من شبكة stc واسعة الانتشار. وتهدف الشركتان من خلال هذا التحالف الجمع بين دور فيرجن موبايل كشركة رائدة في شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO والخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، مع البنية التحتية القوية والواسعة لشبكة stc ، لتعزيز تجربة مستخدمي الهاتف النقال والباقات المدفوعة مسبقا من خلال مجموعة من الحلول الرقمية.