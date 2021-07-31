فوز ثالث لفرنسا وأستراليا وتأهل إيطاليا إلى ربع النهائي

سايتاما (اليابان) – أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات من مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو المقام حالياً حتى الثامن من آب/أغسطس، بفوز ثالث توالياً وجاء على حساب نظيره الإيراني 79-62 السبت في المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الفرنسي، الفائز بالفضية في أولمبيادي 1948 و2000، استهل مشواره بفوز لافت على نظيره الأميركي حامل اللقب، ثم ضمن تأهله الى ربع النهائي وصدارة المجموعة أيضاً بفوز ثانٍ حققه على حساب تشيكيا 97-77.

ورغم هامشية مباراته أمام المنتخب الإيراني الخارج أصلاً من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر الى ربع النهائي أو حتى أن يكون بين أفضل منتخبين في المركز الثالث، لم يتراخَ المنتخب الفرنسي إلا أنه اقتصد في مجهوده تجنباً للإصابات.

واستعاد أبطال أوروبا لعام 2011 وأصحاب المركز الثالث في بطولتي العالم الأخيرتين عامي 2014 و2019، خدمات صانع الألعاب فرانك نتيليكينا الذي غاب عن المباراتين الأوليين بسبب إصابة عضلية.

ولعب الدفاع المحكم دوراً أساسياً في حسم اللقاء منذ الشوط الأول بعدما نجح الفرنسيون في إجبار وصيف بطل آسيا لعام 2017 على الاكتفاء بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ29 بالمئة من محاولاته في الشوط الأول، و34 بالمئة فقط في المباراة بأكملها.

وكان التفوق الفرنسي واضحاً، لاسيما في الربع الثاني الذي أنهوه لصالحهم 24-10، حتى وصل الفارق الى 22 نقطة، فيما عجز الإيرانيون عن التقدم ولو لمرة واحدة في اللقاء أو حتى معادلة النتيجة.

ونتيجة إشراك جميع اللاعبين الـ12 في اللقاء، توزع التسجيل على التشكيلة الأساسية والاحتياطيين، وكان توما هورتيل الأفضل بـ16 نقطة في أقل من ربع ساعة في أرض الملعب، فيما كان ناندو دو كولو الأفضل بين الخمسة الأساسيين بتسجيله 10 نقاط في أقل من ربع ساعة لعب أيضاً.

أما من جهة الإيرانيين، فكان لاعب الدوري الأميركي للمحترفين سابقاً حامد هدادي الأفضل بتسجيله 18 نقطة مع 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك).

وأشار مدرب فرنسا فنسان كوليه الى “أننا كنا جديين في الشوط الأول لكن بشكل أقل في الثاني لاسيما على الصعيد الهجومي. نحن سعداء بما قدمناه في دور المجموعات لكن ربع النهائي هو اللحظة المفتاح في المسابقة. إذ فزت، ستجد نفسك أمام فرصتين للفوز بميدالية، أما إذا خسرت فستعود الى منزلك”.

وسيكون على الفرنسيين الانتظار حتى الأحد لمعرفة من سيواجهون في ربع النهائي حسب القرعة، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأوليين في كل من المجموعات الثلاث إضافة الى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وبحسب نظام المسابقة، تجرى الأحد القرعة لتحديد مباريات ربع النهائي، حيث سيتم وضع أبطال المجموعات وأفضل منتخب حل في الوصافة في قبعة واحدة، والمنتخبين الوصيفين الآخرين وأفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في القبعة الثانية، على أن تتواجه وبحسب القرعة منتخبات القبعة الأولى مع منتخبات القبعة الثانية.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني في المجموعة حالياً بثلاث نقاط قبل مباراتها لاحقاً مع تشيكيا الثالثة (3 نقاط أيضاً).

وفي المجموعة الثانية، لحقت إيطاليا بأستراليا الى ربع النهائي بفوزها على نيجيريا 80-71 (الأرباع 29-17 و11-22 و16-24 و24-8)، وذلك بفضل جهود نيكولو ميلي (15 نقطة) ونيكو مانيون (14 نقطة) وأكيلي بولونارا (13) وسيموني فونتيكيو (12).

وعلى غرار فرنسا، أنهت أستراليا دور المجموعات بفوز ثالث توالياً وجاء على حساب ألمانيا 89-76 (الأرباع 18-22 و26-18 و22-19 و23-17) بفضل الثلاثي باتي ميلز (24 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة) وجوك لاندايل (18 نقطة) ونيك كاي (16).

وأنهت أستراليا دور المجموعات بالعلامة الكاملة ست نقاط بفارق نقطة أمام إيطاليا، فيما تملك ألمانيا الذي برز فيها أندرياس أوبست (17 نقطة)، أربع نقاط في المركز الثالث وتنتظر لمعرفة إذا ستكون بين أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وانتهى مشوار نيجيريا رسمياً وفي رصيدها ثلاث نقاط. -(أ ف ب)