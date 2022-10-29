فوز ثمين للاستقلال على النصر بدوري المحترفات

عمان- الغد- سجل فريق الاستقلال فوزا ثمينا على نظيره النصر بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2020، في المباراة التي أقيمت على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب أمس.

وسجلت هدف الاستقلال الوحيد اللاعبة زينب عبيدات عند الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني، ليحافظ فريقها على تقدمه حتى نهاية المباراة، وتقود فريقها للفوز الأول في البطولة، بعد 8 مباريات سابقة خسر بها الفريق في 6 منها، وتعادل في مناسبتين.

وكان فريق الاتحاد قد تعادل مع الأرثوذكسي بهدف لمثله في افتتاح منافسات الأسبوع الأول من المرحلة الذهبية من البطولة.

ومع نهاية الجولة، بقي فريق الاتحاد في الصدارة برصيد 20 نقطة، فيما واصل الأهلي حضوره في المركز الثاني برصيد 16 وبفارق الأهداف عن فريق الأرثوذكسي صاحب المركز الثالث، فيما بقي النصر في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن فريق الاستقلال صاحب المركز الخامس والأخير.

وتتواصل منافسات دوري المحترفات ولحساب الأسبوع الثاني عشر الجمعة المقبل، بحيث يلتقي الأرثوذكسي مع النصر، فيما يواجه الأهلي نظيره الاتحاد يوم السبت.

يذكر أن نظام البطولة يقام بنظام الدوري من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي، على أن يهبط صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الأولى.