فوز ثمين وصعب لاتحاد الرمثا على عمان إف سي بكرة الأولى

حقق فريق اتحاد الرمثا فوزا صعبا، على نظيره فريق عمان إف سي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الاسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022 ليرتفع رصيد الاتحاد الى 7 نقاط ويتجمد رصيد عمان إف سي عند 4 نقاط.

و مساء اليوم يلتقي اليرموك مع العربي، على ستاد الأمير محمد.

فيما يواجه كفرسوم نظيره العالية عند السادسة مساء الاثنين على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يلتقي السرحان مع بلعما على ملعب السرحان، فيما يستقبل البقعة نظيره الأهلي عند الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد.