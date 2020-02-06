فوز جامعة الأميرة سمية ببطولة آسيا لمناظرات اللغة العربية

الدوحة– فاز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بلقب بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية، التي نظمها مركز مناظرات قطر واختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في ساعة متأخرة أمس.

وقال بيان صادر عن مركز مناظرات قطر، اليوم، إن فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حسم الجولة النهائية للبطولة، عقب منافسة قوية وماراثونية مع فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من دولة الكويت، الذي جاء بالمركز الثاني، فيما حصل فريق الجامعة اللبنانية الأميركية على المركز الثالث.

وأضاف البيان أن البطولة شهدت مشاركة 30 فريقا يمثلون 20 دولة ناطقة بالعربية، ومن الناطقين بغيرها.

وقالت المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر الدكتورة حياة عبد الله معرفي “إننا نسعى من خلال بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية أن نعيد للغة العربية مكانتها التاريخية، وترسيخها ونشرها من بوابة المناظرة، لتمكين الشباب من شق طريقهم بإدراك ووعي، والبحث عن الفكر السليم الذي يخدم الإنسان والمجتمع”.

وأضافت أن التناظر يشجع التفكير النقدي، ويبني فضول العالم من حولنا، حتى نكون على اطلاع جيد بالقضايا الحالية، كما يعلمنا التناظر الإقناع وفهم القضايا، وفن التفاوض، والرحمة والتعاطف، وعدم الخوف من الفشل.

من جانبه، قال عضو الفريق الأردني الفائز بالبطولة الطالب بلال بهاء إن الفوز بالبطولة جاء ثمرة للجهود التي بذلها الجميع خلال فترة التدريب.

وخلال الحفل الختامي، تم تكريم أفضل 10 متحدثين للناطقين باللغة العربية.

— (بترا)