فوز جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول بمسابقة Hult Prize​



الرمثا – الغد -فاز فريق طلبة الهندسة الصناعية في كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بالمركز الاول في المرحلة الاقليمية لمسابقة Hult Prize في المنافسات التي عقدت عن بعد والتي كان يفترض عقدها في تورونتو-كندا.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صائب خريسات ان الجامعة تمثل حاضنة لدعم ورعاية المبدعين من الجامعة والمجتمع المحليّ على حدّ سواء، حيث تشتمل على مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة لدعم المبدعين والرياديّين ورعايتهم وتنمية مهاراتهم وتطوير إبداعاتهم من خلال مركز التميز للمشاريع الإبداعية.

واشار خريسات أنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا فخورة بالإنجازات التي حققها الطلبة مشيراً الى حرص إدارة الجامعة على تبني الأفكار الإبداعية والمتميزة لدى الشباب الأردني ودعمها للمبدعين والمتميزين ومؤكداً اعتزاز الوطن بهم.

واكد عميد كلية الهندسة الدكتور سهيل كيوان ان كلية الهندسة تضع نصب أعينها ومنذ تأسيسها تثقيف الطالب وتزويده بالمعارف والعلوم وتدعيم خبراته وتوسيع مداركه وإطلاق قدراته وطاقاته وتعزيز روح البحث والتقصي وتنمية الريادة والابداع ودعم قدرات الابتكار لديه.

وتهدف فكرة المشروع “امتعة” التي أطلقها طلبة قسم الهندسة الصناعية “هاجر الخضور، وعمر نوفل، وأنس هياجنة، وعبد الرحمن صدر” على إعداد طرق جديدة لشحن البضائع بكلفة أقل من شركات الشحن التقليدية، عن طريق إنشاء منصة الكترونية تشبك أصحاب البضائع مع المسافرين الذين لديهم مساحة في حقائبهم، مع توضيح وجهاتهم ومواعيد الرحلات والاوزان المتوفرة لإتاحة استئجارها من قبل آخرين ويستفيد المسافر من الاجر المدفوع وتخفض على المستأجر تكاليف الشحن التي تتضمن الرسوم الجمركية.

كما يهدف المشروع عند تنفيذه إلى تخيف إنتاج 12700 طن من الكرتون خلال تسع سنوات عن طريق الاستغناء عن طرق التغليف التقليدية الامر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على البيئة والتخفيف من الاحتباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر ان هذه المسابقات تساهم في تنمية المهارات العلمية والتفكير الإبداعي والريادي لدى طلبة الجامعة ما يمكنهم من المنافسة والتميز على المستوى العالمي.