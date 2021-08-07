فوز حرثا وعمان بـ “يد السيدات”

عمان-الغد- استهل فريق حرثا مشوار الدفاع عن لقب دوري أندية السيدات بكرة اليد، وذلك بالفوز الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 33-29، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

وفي المباراة التي سبقتها بذات الصالة سجل فريق عمان فوزا كبيرا بتغلبه على فريق كفرسوم بنتيجة 27-7.

الجولة الثانية لمنافسات البطولة تقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا عمان ووادي السير عند الساعة السادسة والنصف مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فيما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة الثالثة والنصف المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرسوم ووادي السير.

وتشهد الجولة الثالثة التي تقام يوم السبت المقبل لقاءات تجمع بين فريقي كفرسوم ووادي السير عند الساعة الثالثة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي بذات الصالة عند الساعة الرابعة والنصف مساء فريقا حرثا وعمان.