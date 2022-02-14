فوز رئيس وأعضاء مجالس فروع نقابة المهندسين في معان ومادبا والكرك ورئيس مجلس العقبة بالتزكية

محمد الكيالي

عمان- استكملت نقابة المهندسين التحضيرات لاجراء انتخابات فروعها في المحافظات والبالغة 11 فرعا، والتي ستجري يوم الجمعة المقبلة، عقب اجتماع هيئاتها العامة المقررة الخميس.

وقال رئيس لجنة ادارة انتخابات النقابة، امين عام النقابة م.علي ناصر ان ثلاث مجالس فروع فازت بالتزكية وهي الكرك برئاسة م.وسام المجالي الى جانب ستة اعضاء في مجلس الفرع، ومادبا برئاسة م.احمد الفلاحات الى جانب ستة اعضاء في مجلس الفرع، ومعان برئاسة م.محمد المحاميد الى جانب ستة اعضاء في مجلس الفرع، فيما فاز رئيس فرع العقبة م.عامر الحباشنة بالتزكية وستجرى انتخابات لمجلس الفرع.

واضاف ان الهيئات العامة للفروع ستناقش خلال اجتماع هيئاتها العامة التقارير الادارية والمالية لكل فرع وانتخاب لجان الاشراف على الانتخابات، وان مجلس النقابة قام بتسمية ممثليه لاجتماعات وانتخابات الفروع.

واشار انه تم تحديد عدد لجان الاشراف على الاقتراع حسب عدد اعضاء الهيئة العامة لكل فرع، وان عددها تفاوت بين لجنة واحدة ولجنتين وثلاث لجان، حيث تم تخصيص 3 لجان لفرع اربد، ولجنتان لكل من فرعي الزرقاء والسلط، ولجنة لباقي الفروع التي ستجرى فيها الانتخابات (جرش وعجلون والطفيلة والمفرق والعقبة).

ويذكر ان عدد المرشحين لمنصب رئيس الفرع بلغ 19 مهندسا، فاز منهم 4 مرشحين بالتزكية (الكرك، معان، مادبا، العقبة).

وترشح لمجالس الفروع 107 مهندسا، فاز منهم 18 مرشحا بالتزكية (الكرك، مادبا، معان).