فوز سانتياغو بينيا برئاسة باراغواي

فاز مرشح حزب كولورادو المحافظ الحاكم، سانتياغو بينيا، بالانتخابات الرئاسية في باراغواي.

وقالت سلطات الانتخابات في البلاد، الليلة الماضية، إن الرجل البالغ من العمر 44 عاما حصل على 42.8 بالمئة من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتقدم بينيا الذي شغل في السابق منصب وزير المالية، بفارق 15 نقطة على منافسه من يسار الوسط إفراين اليجري، 60 عاما، من تحالف “كونسرتاسيون”، وفقا لسلطة الانتخابات.

من جهة أخرى، تم أيضا انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحافظين أمس الأحد، حيث حافظ حزب كولورادو الحاكم أيضا على أغلبيته في البرلمان.

— (بترا)