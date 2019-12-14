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فوز شباب الأردن على ام القطين في بطولة الراحل سلطان العدوان

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قلب فريق شباب الأردن تأخره امام ام القطين 0-1 الى الفوز وبنتيجة 2-1، في ختام مباريات الاسبوع الرابع لبطولة الراحل سلطان العدوان بكرة القدم، في اللقاء الذي اقيم اليوم على ستاد الامير محمد.
تقدم ام القطين بهدف محمد الجعبري، وفي الحصة الثانية تمكن محمد عصام من ادراك التعادل في الدقيقة 60، واضاف محمد ذيب الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز بات رصيد شباب الأردن 7 نقاط وصيفا للفيصلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبات الفريقان قريبين من الظهور في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث تختتم مباريات الدور الاول والتي ستجمع شباب الأردن مع الفيصلي يوم السبت المقبل.

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