فوز شركتين لدى حاضنة أمنية لريادة الأعمال بمسابقة إنتاج

حازت شركتان لدى حاضنة أمنية لريادة الأعمال “ذا تانك” على المركز الأول والثاني في المسابقة التي نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” وشارك فيها 30 شركة ناشئة.

جاء ذلك في ختام أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسخته التاسعة والذي نظمته “إنتاج”، في منطقة البحر الميت.

وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم السبت ، فازت شركتا “سكولا سكوب” وهي منصة وسائط اجتماعية موجهة للطلاب والجامعات، و “ماث اتشيفرز” وهي لعبة يستمتع فيها الأطفال بتعلم الرياضيات العقلية.

يذكر أن حاضنة أمنية لريادة الأعمال “ذا تانك” شاركت في المنتدى حيث عرضت في جناح مخصص للشركات الناشئة أبرز خدماتها وحلول الأعمال التي تقدمها للشركات الناشئة، كما منحت الحاضنة الفرصة ل4 شركات ناشئة مستفيدة من خدماتها التواجد في المنتدى وعرض شركاتهم وخدماتهم .

وبين الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية زيد الإبراهيم، أن حاضنة أمنية أتاحت هذا العام المجال أمام 4 شركات ناشئة مستفيدة من خدمات الحاضنة للمشاركة في هذا المنتدى لعرض مشاريعهم أمام رجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وممثلين عن صناديق استثمارية والتشبييك معهم لتطوير هذه المشاريع وتوسيعها.-( بترا)