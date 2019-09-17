آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

فوز طاجيكستان وتعادل الكويت في التصفيات الآسيوية للناشئين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – حقق منتخب طاجيكستان فوزاً كبيراً على سريلانكا 8-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية للناشئين (تحت 16)، والتي تقام مبارياتها على ستاد الامير محمد بمدينة الزرقاء.

كما خطف المنتخب الكويتي التعادل من نيبال 1-1، بعد أن كان متأخراً بهدف حتى الوقت القاتل.

وتصدرت الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الطاجيكي ثانياً بـ 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الناشئين الذي خضع للراحة في الجولة الثانية أمس الاثنين، فيما جاءت نيبال رابعاً بنقطة وحيدة امام سريلانكا “دون نقاط”.

ويلاقي طاجيكستان نظيره الكويت عند الخامسة عصر يوم غد الأربعاء، فيما يتواجه المنتخب الوطني مع سريلانكا عند الثامنة مساء ذات اليوم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“تغريدات النجوم”.. مخيتريان سعيد بعودة الطفل المفقود وفيدرر في جنيف

منذ 4 دقائق

بيل يعود إلى قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان

منذ 41 دقيقة

“كاس” تخفض عقوبة ايقاف نيمار بدوري ابطال اوروبا

منذ ساعة واحدة

كريستيانو يشعر بالألم بعد التشكيك في “نزاهته” على خلفية اتهامات الاغتصاب

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock