فوز طاجيكستان وتعادل الكويت في التصفيات الآسيوية للناشئين

عمان – الغد – حقق منتخب طاجيكستان فوزاً كبيراً على سريلانكا 8-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية للناشئين (تحت 16)، والتي تقام مبارياتها على ستاد الامير محمد بمدينة الزرقاء.

كما خطف المنتخب الكويتي التعادل من نيبال 1-1، بعد أن كان متأخراً بهدف حتى الوقت القاتل.

وتصدرت الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الطاجيكي ثانياً بـ 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الناشئين الذي خضع للراحة في الجولة الثانية أمس الاثنين، فيما جاءت نيبال رابعاً بنقطة وحيدة امام سريلانكا “دون نقاط”.

ويلاقي طاجيكستان نظيره الكويت عند الخامسة عصر يوم غد الأربعاء، فيما يتواجه المنتخب الوطني مع سريلانكا عند الثامنة مساء ذات اليوم.