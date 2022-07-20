فوز فريق البلقاء التطبيقية بالمركز الثالث بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات

حصل فريق جامعة البلقاء التطبيقية من الأردن على المركز الثالث في مسابقة التدريب في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2021- 2022 والتي أقيمت في شينزن بالصين.

وبحسب بيان لشركة هواوي اليوم الأربعاء، شارك في النسخة السادسة من المسابقة، 150 ألف طالب من أكثر من 2000 جامعة في 85 بلداً ومنطقة من جميع أنحاء العالم، حيث تنافس المشاركون في ثلاث فئات تقنية وهي “التدريب والابتكار والتقنيات المخصصة”.

وشملت مسابقة التدريب الشبكات والحوسبة السحابية، حيث تم اختبار الطلاب في المعلومات النظرية والمهارات التقنية العملية وتقييم قدرتهم على العمل ضمن فريق، ومن ثم ترتيب المشاركين وفقاً لنتائجهم في الاختبارات النظرية والعملية.

وحقق الفريق الذي يتألف من زيد جرار وميس الريم الحوامدة ويزن يعقوب، بإشراف الأستاذ نجاد عبد النجداوي من جامعة البلقاء التطبيقية، المركز الثالث في مسابقة التدريب.

وأشاد رئيس قسم التعليم العالي في منظمة اليونيسكو، بيتر ويلس، بدور المسابقة في تحفيز الفكر الابتكاري وأهمية توفير الدورات التعليمية للطلاب من جميع أنحاء العالم كجزء من أنشطة الإعداد للمسابقة.

من جهته، قال رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ستيفن يي، أن الابتكار الذي قدّمه الفريق يسهم في تعزيز مكانة هواوي التي تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد التزام هواوي بإعداد الكوادر البشرية العربية وتوفير مبادرات التدريب ونشر التقنيات الرقمية ووضع التكنولوجيا في متناول الجميع.

وكان الطلاب الذين شاركوا في مسابقة العام الحالي أول المشاركين في مسابقة “ويمن إن تيك” التي تم تصميمها لتكريم المواهب المميزة للشابات اللواتي شاركن في المسابقة.

يذكر ان هواوي تنظم مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات سنوياً من أجل توفير منصة تتيح للطلاب التنافس وتبادل المعلومات للمساهمة في تعزيز خبرتهم العملية وقدراتهم الابتكارية من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والمنصات التكنولوجية، وبعد نهاية المنافسات على المستويات المحلية والإقليمية، تنافست الفرق الفائزة في أكبر نهائيات على المستوى العالمي تشهدها المسابقة.

وتأتي مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى المبادرات التي تنظمها الشركة لرعاية الشباب الموهوبين في الشرق الأوسط، كجزء من جهود الشركة للإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ومسابقة هواوي للابتكار، وبرنامج بذور من أجل المستقبل والمختبرات الجامعية المشتركة وغيرها من المبادرات التي يشارك فيها الآلاف من الشباب الموهوبين في المنطقة.

–(بترا)