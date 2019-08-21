فوز فريق “حمادة درفت” بالمركز الثاني في بطولة ريد بل كار بارك

عمان – انتزع المتسابق هشام عصام سائق فريق حمادة المركز الثاني في سباق الدرفت – الانجراف (الجولة النهائية من بطولة ريد بل كار بارك درفت الأردن)، محرزا بذلك مركزاً متقدماً جديداً على مدار السنوات الماضية ضمن منافسة شديدة وعالية المستوى مع أكثر من 20 متسابقا في ساحة أرض المعارض، وشهد السباق عددا غفيرا من عشاق ومحبي سباقات الإثارة والتحدي فاق العشرة آلاف مشجع. ودخل السائقون في مناورات عديدة في الجولة الأخيرة ومنها استطاع المتسابق هشام عصام بالحصول على لقب المركز الثاني وسط مطاردة على اللقب في ظل تقارب النقاط بين المنافسين.

وقد جاء فوز هشام عصام على متن سيارة “بي إم دبليو إي 30” التي شهدت إعجابا وتفاعلا جماهيريا ضخما امتاز بالإثارة والحماس في المضمار، وكان يرافقه فريق متكامل بدءا من مدير الفريق إلى جانب فريق الصيانة المتكامل الذي كان جاهزاً لمعالجة أي طارئ خاص.