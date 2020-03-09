فوز “فيلادلفيا” بورشة عمل بالتعاون مع “سالفورد” البريطانية

عمان-تحقيقا لرؤية جامعة فيلادلفيا في التطور والتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير الدولية وبناء شراكات استراتيجية حول العالم فقد فازت جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع جامعة سالفورد البريطانية بورشة عمل ممولة من برنامج نيوتن الخالدي، ممثله بالاستاذ الدكتور قاسم العبيدي من قسم هندسة الميكاترونكس والدكتورة أحلام الشريف من قسم الهندسة المعمارية والدكتور علاء شديفات من قسم الهندسة المدنية وبالتعاون مع جامعة سالفورد البريطانية على ورشة عمل تتعلق في تحسين كفاءة الطاقة باستخدام نمذجة معلومات البناء في قطاع الأبنية في الاردن.

تشكل المنحة جزءا من برنامج نيوتن الخالدي الممول من المجلس الثقافي البريطاني لدعم التعاون والتبادل العلمي بين الباحثين من المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وتتيح الورشة تبادل الخبرات على المستوى الدولي بين الباحثين في مجالات مهمة في مختلف القطاعات الأردنية كالديمومة واستخدام نمذجة معلومات البناء والاهتمام في كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية في الأردن والذي يشكل جزءا مهما في معدل استهلاك الطاقة، هذا بالإضافة الى عقد جلسات حوارية للخروج بمشاريع ابحاث تطبق في الأردن وحلول عملية مستوحاه من واقع النطاق الأردني. علما أن التاريخ المقترح لهذه الورشة والتي سيتم عقدها في رحاب جامعة فيلادلفيا سيكون في شهر تشرين الأول من العام 2020 وستستمر لمدة اربعة أيام.

وقد أعرب الباحثان الأردنيان الحاصلان على المنحة عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل جامعة فيلادلفيا ممثلة برئاسة الجامعة وعمادة كلية الهندسة والتكنولوجيا وعمادة البحث العلمي لدعمهم وتسهيل مهامهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.