فوز كبير لأم جوزة على يرموك البقعة بـ “كأس اليد”

بلال الغلاييني

عمان – تأهل فريق أم جوزة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق يرموك البقعة بنتيجة 38-26، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفيها استحق أم جوزة الفوز الكبير بعد أن فرض حضوره القوي على مجريات اللقاء واعتماده على خيرة وحيوية لاعبيه معاذ وراكان ومحمد أبو رمان في قيادة الألعاب، والتي ضربت دفاعات اليرموك من مختلف المحاور، وخصوصا من البوابة الأمامية، إضافة إلى تالق حارسه أبراهيم أبو رمان في التصدي للكثير من الكرات التي سددها لاعبو اليرموك علي جمال وأحمد أيمن وحسام جازي، والتي قلصت الفارق في بعض الحيان قبل أن يتألق لاعبو أم جوزة في العودة وتسجيل سلسلة من الأهداف، التي حسمت النتيجة.

[email protected]