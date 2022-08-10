فوز كبير للهاشمية على الكرمل بكرة الأولى

تغلب فريق الهاشمية على نظيره فريق الكرمل بنتيجة 3-0,، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بختام منافسات الاسبوع الاول، لدوري اندية الدرجة الاولى بكرة القدم.

وفرض الهاشمية افضليته على مجريات الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق ابراهيم الكسواني وعثمان الخطيب. وفي الشوط الثاني اضاف الكسواني الهدف الثالث لفريقه والثاني له، وشهدت المباراة اهدار ركلة جزاء للكرمل.

وكانت نتائج منافسات الاسبوع قد اسفرت عن، فوز العالية على اليرموك 3-0، الأهلي على العربي 3-1، السرحان على البقعة 1-0، الجليل على عمان اف سي 2-1، اتحاد الرمثا على بلعما 3-0، تعادل الطرة مع كفرسوم 1-1.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف جدول الترتيب لدوري المحترفين، فيما يهبط آخر فريقين لمصاف أندية الدرجة الأولى، بحيث تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.