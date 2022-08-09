فوز للسرحان وتعادل الطرة مع كفرسوم في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

سجل فريق السرحان فوزا ثمينا على نظيره فريق البقعة بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلط، في اطار منافسات الأسبوع الأول لدوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم.

وفي مباراة الثانية ضمن نفس الدوري، سيطر التعادل الإيجابي (1_1)، على نتيجة لقاء كفرسوم والطرة، وتقدم كفرسوم في مجريات الأول عن طريق لاعبه وسيم عبيدات، قبل ان يدرك لاعب السرحان احمد ابو جادو هدف التعادل في احداث الشوط الثاني، وهو التعادل الأول في الدوري، بعد 5 انتصارات.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول يوم غد، بإقامة مباراة واحدة تجمع الكرمل والمنشية، على ملعب الأمير هاشم