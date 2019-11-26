فوز مثير للعراق على قطر في افتتاح خليجي 24

قطر- فاجأ المنتخب العراقي نظيره القطري صاحب الضيافة، في افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، وهزمه بلاعبي الصف الثاني بنتيجة 2-1 في الدوحة، مساء الثلاثاء.

وتألق اللاعب الشاب محمد قاسم في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 18 و28، ليصدم المنتخب القطري الذي دخل بكامل نجومه.

ومع مطلع الشوط الثاني، قلص عبد العزيز حاتم النتيجة لقطر في الدقيقة 49، لكنه صاحب الملعب لم يستطع تحقيق التعادل، ليتعرض للهزيمة أمام جماهيره.

وشارك المنتخب العراقي بغياب 7 من اللاعبين أساسيين، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم خارج آسيا، ومع نادي الشرطة الذي خاض مباراة بكأس الأندية العربية، الاثنين.

ووضع المنتخب القطري نفسه في مأزق، حيث تنتظره مباراة قوية أمام الإمارات، سيودع فيها البطولة في حال تعرضه للهزيمة.

وتضم المجموعة الأولى في “خليجي 24” بالإضافة لقطر والعراق، منتخبا الإمارات واليمن، اللذين يتواجهان في وقت لاحق من الثلاثاء. – سكاي نيوز