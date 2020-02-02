فوز معان على الجزيرة ببطولة درع الاتحاد

عمان – فاز فريق معان على فريق الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جرت اليوم الأحد، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات المجموعة الثالثة ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

وأبقى هذا الفوز على حظوظ معان بالتأهل إلى الدور الثاني، فيما ودع الجزيرة المنافسات رسميا بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في البطولة.

فريق معان رفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بانتظار نتيجة مباراة فريقي الحسين إربد وشباب الأردن التي تجري اليوم أيضا في إطار منافسات نفس المجموعة، علما أن الحسين إربد يملك 3 نقاط في رصيده من مباراة، وهو نفس رصيد شباب الأردن.-(بترا)