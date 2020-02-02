آخر الأخبار الرياضةالرياضة

فوز معان على الجزيرة ببطولة درع الاتحاد

منذ 17 دقيقة
فريق نادي الجزيرة - أرشيفية
فريق نادي الجزيرة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – فاز فريق معان على فريق الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جرت اليوم الأحد، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات المجموعة الثالثة ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وأبقى هذا الفوز على حظوظ معان بالتأهل إلى الدور الثاني، فيما ودع الجزيرة المنافسات رسميا بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في البطولة.
فريق معان رفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بانتظار نتيجة مباراة فريقي الحسين إربد وشباب الأردن التي تجري اليوم أيضا في إطار منافسات نفس المجموعة، علما أن الحسين إربد يملك 3 نقاط في رصيده من مباراة، وهو نفس رصيد شباب الأردن.-(بترا)

مقالات ذات صلة

لاعبة التايكوندو الدباس تفوز بالمركز الأول في بطولة العرب للأندية

منذ 15 دقيقة

رونالدو يقود يوفنتوس للاحتفاظ بصدارة الدوري الإيطالي

منذ 40 دقيقة

“الأولمبية” تباشر التحضيرات لتصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا

منذ 4 ساعات

ليجانيس يستيعد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على ريال سوسييداد

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock