فوز معان على السلط وديا بالكرة

عمان – الغد – فاز فريق نادي معان لكرة القدم على فريق نادي السلط بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الأثنين على ملعب الأمير حسين بالسلط.

وتأتي هذه المباراة في اطار تحضيرات الفريقين للمشاركة في بطولة النادي الفيصلي الودية (بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان)، ومن ثم المشاركة بمنافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وسجل لفريق معان اللاعبون محمود موافي وأحمد أبو كبير وفارس غطاشة، فيما سجل هدف السلط الوحيد اللاعب عبدالله ذيب.