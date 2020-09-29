فوز معان على الصريح بدوري المحترفين

عمان – فاز فريق معان على فريق الصريح بنتيجة 2/0 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في اطار منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين لكرة القدم.

وأحرز هدفي معان، محمود موافي في بالدقيقة 9، والسوري محمود نزاع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

ورفع فريق معان رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، فيما تراجع الصريح ثالثا برصيد 14 نقطة، ويتأخر بفارق الأهداف عن الجزيرة صاحب المركز الثاني. –(بترا)