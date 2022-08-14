فوز وتعادلان في كرة الأولى

خطف فريق عمان fc، فوزا ثمينا وصعبا، من نظيره فريق اليرموك، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب السلط، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، والذي يشهد مشاركة 14 فريقا.

ليصبح رصيد عمان 3 نقاط، ويبقى رصيد اليرموك من دون نقاط.

فيما سيطر التعادل السلبي على نتيجة الجارين اتحاد الرمثا والجليل، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الامير هاشم بالرمثا.

ورغم الفرص التي لاحت للفريقين، ظلت الشباك نظيفة من الاهداف، ليرتفع رصيد الفريقين الى 4 نقاط.

وفي نفس الدوري، تعادل فريق العالية مع ضيفه فريق العربي بهدف لكل فريق، في اللقاء التي جرت جمعهما على ملعب الامير محمد بالزرقاء، وتقدم العربي في الشوط الأول، قبل ان يدرك العالية هدف التعادل في الحصة. الثانية، ليرتفع رصيد العالية الى 4 نقاط، ويفتتح العربي رصيده.

وتتواصل مباريات الأسبوع غدا عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلتقي فريق بلعما مع نظيره فريق الكرمل، على ملعب الأمير محمد.

وتختتم مباريات الأسبوع يوم غد الثلاثاء ، بإقامة 3 مباريات، حيث يحل كفرسوم ضيفا على الأهلي، على ملعب السلط، ويشهد ملعب الأمير هاشم مباراة الطرة والبقعة، وعلى ملعب الأمير محمد يلتقي الجارين الهاشمية والسرحان.