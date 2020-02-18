فوز وخسارة لضامن في مصارعة آسيا

عمان – الغد – لم يحالف الحظ لاعب المنتخب الوطني للمصارعة سلطان علي ضامن الفوز بالمركز الثالث، في نزالات البطولة الآسيوية للمصارعة الرومانية التي تُقام في الهند، بعد ان خسر مباراته الثالثة أمام لاعب منتخب العراق بنتيجة 4-12، وكان سلطان قد شارك بوزن تحت 77 روماني، وحقق الفوز في مباراته الأولى على لاعب متخب تايلند بنتيجة 5-0، لكنه عاد وخسر مباراته الثانية أمام لاعب منتخب كازاخستان بنتيجة 0-8.

بينما يتوجه الى الهند اليوم لاعب المنتخب الوطني زيد الشيشاني، للمشاركة في منافسات المصارعة الحرة لوزن تحت 97 كغم وستجري القرعة يوم 21 الحالي ، بينما يبدأ اللعب يوم 22 الحالي.

يذكر ان اللاعب زيد الشيشاني قد نال ذهبية نفس الوزن في البطولة العربية للمصارعة التي أقيمت في مصر خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.