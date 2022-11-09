فوز 3 من أصول فلسطينية بعضوية مجلس النواب الأمريكي

فاز 3 أمريكيين من أصل فلسطيني بعضوية مجلس النواب عن 3 ولايات هي جورجيا، وإلينوي وولاية ميشيجان. وفازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية. إذ أعربت رومان عن شكرها في منشور عبر “إنستجرام” كل الذين ساندوها في الوصول إلى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي، بحسب وكالة “شهاب” الفلسطينية.

كما فازت رشيدة طليب، مرشحة الحزب الديمقراطي أيضا في انتخابات الكونجرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشيجان بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من مؤسسات إسرائيلية عاملة في الولايات المتحدة.

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأمريكي ماهر عبد القادر إن “نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالا للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة”.وكالات