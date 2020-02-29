فوز 72 فارساً وفارسة على مستوى المحافظات بانتخابات مجالس مبادرة حقق

عمان- اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات انتخابات مجالس مبادرة حقق، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي جرت في محافظات المملكة بمشاركة 1636 فارساً وفارسة من فرسان المبادرة، صوّتوا لصالح 88 آخرين تنافسوا فيما بينهم.

وتهدف مجالس مبادرة حقق إلى تنظيم الجهد الشبابي التطوعي في المحافظات، حيث يتم تنفيذ انتخاباتها الشبابيّة بشكل سنوي، بهدف تشكيل واختيار مجالس المبادرة البالغ عددها 12 مجلساً في 12 محافظة، إضافة لـ3 مجالس على مستوى أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

ووفق الانتخابات التي تم تنفيذها للعام الثالث على التوالي، فاز 35 فارساً وفارسة بمقاعد مجالس المبادرة في المحافظات، بينما فاز 8 فرسان في مقاعد مجالس المبادرة على مستوى الأقاليم.

كما فاز بالتزكية؛ أعضاء المجالس الإدارية في محافظات الطفيلة، ومعان، والعقبة، والبلقاء، وجرش وعددهم 25 فارساً وفارسة، بينما فاز بالتزكية أعضاء المجلس الإقليمي في الزرقاء، ومعان والطفيلة والعقبة وعددهم 4 فرسان.

وقامت مجالس حقق خلال العام المنصرم بتنفيذ 645 فعاليّة وعملاً تطوّعياً، وصلت لأكثر من 34905 ألف شاب وفتاة، في جميع محافظات المملكة.

من جهتهم، أكّد فرسان المبادرة المشاركون، أهميّة ونوعيّة التجربة الانتخابيّة التي مرّوا بها، وأكّدوا أن الانتخابات وتشكيل المجالس ستمكّنهم من تنفيذ ما تدربوا عليه طوال فترة انضمامهم للمبادرة، وأنهم سيحرصون على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب في المجتمعات المحليّة، لتنفيذ فعاليات تلامس احتياجات وتطلعات الجامعات المحليّة، حرصاً على ترك اثر إيجابي كبير على مختلف المجتمعات المحليّة العاملة بها.

الجدير ذكره، أن مبادرة حقق هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، التي تندرج ضمن محور القيادة والتميّز الشبابي، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب، ويمر المشاركون بها بعدة مراحل قبل الوصول إلى اختيار فرسان كل فوج، وفي كل مرحلة يتم تطوير آليات العمل الجماعي وبناء الفريق وتعزيز منظومة المفاهيم القيادية الخاصة بالمبادرة. (بترا)