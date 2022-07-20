فوضى المطارات الأوروبية.. هل تضعف الموسم السياحي؟

محمد أبو الغنم



عمان – أبدى عاملون في قطاع السياحة الوافدة مخاوفهم من استمرار أزمة المطارات في أوروبا وأثرها السلبي على تراجع أعداد السياح القادمين للمملكة.

وتشهد حاليا مطارات أوروبية فوضى أدت إلى إلغاء آلاف الرحلات الداخلية والعالمية جراء تراجع أعداد الموظفين فيها أثناء جائحة كورونا وعودة الرحلات إلى مختلف دول العالم بكوادر متقلصة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن أزمة المطارات الأوروبية تربك قطاع السياحة الوافدة، إذ بلغت نسبة إلغاء الحجوزات ما بين 10 إلى 15 % لرحلات قادمة من أوروبا.

وأضاف الخصاونة أن نسبة الحجوزات خلال الموسم وصلت إلى 50 % من الموسم السياحي للعام 2019، مرجحا دخول ما بين 350 إلى 400 ألف سائح إلى المملكة خلال الموسم الحالي.

وأكد وجود تخوف بين العاملين في مجال السياحة الوافدة من استمرار فوضى المطارات في أوروبا وانعكاسها على أعداد السياح الأوروبيين القادمين إلى المملكة.

يذكر أن الجنسيات الأوروبية ساهمت بنسبة 11.6 % من الدخل السياحي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشار إلى أن السياحة الوافدة جذبت أكثر من 260 ألف سائح أجنبي إلى البتراء خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة البرامج السياحية المشجعة.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سياحة وسفر بشارة صوالحة أن ما يحدث من فوضى في مطارات أوروبا سبب تأخيرا في الرحلات القادمة إلى المملكة. وقال إن استمرار الأزمة يشكل خطرا على السياحة الوافدة من أوروبا.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف اليورو تزامنا مع أزمة المطارات يشكل ثنائيا يقلق ويربك قطاع السياحة الوافدة الذي بدأ يستعيد عافيته.

أحمد نصار مدير مكتب سياحة وسفر أكد أن الفوضى الموجودة في مطارات أوروبا تثير قلق العاملين في السياحة الوافدة. وقال إن المخاوف موجودة لدى العاملين في القطاع خاصة في حال استمرار الفوضى التي ستؤدي مباشرة إلى تراجع ملحوظ وكبير في أعداد القادمين من أوروبا.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن الفوضى ستنتهي ولن تستمر. مؤكدا أنه حتى الربع الأخير من العام الحالي، الذي يمثل الموسم السياحي الأوروبي، ستكون أزمة المطارات منتهية.

ورجح أن تنتهي الفوضى قبل دخول موسم السياحة الأوروبية.

وارتفع الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 242.7 بالمائة، ليصل إلى 2.196 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 1.4 مليون سائح ليصل إلى 1.9 مليون سائح.