فوضى لقاح كورونا تطيح بوزير الصحة التونسي

تونس – أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي المهدي، حسب بيان لرئاسة الحكومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان، أن المشيشي أنهى مهام وزير الصحة وكلف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمهامه بالإنابة.

وكانت وزارة الصحة قررت فتح مراكز التلقيح اليوم وغدا لمن هم فوق سن 18 سنة، الا أن هذه المراكز شهدت إقبالا غير مسبوق تسبب في فوضى عارمة.

وعادت الوزارة واعتذرت في بيان لها بعد ظهر اليوم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التلقيح وأوضحت أن عملية التلقيح لليوم الثاني لعيد الأضحى ستكون مخصصة للشريحة العمرية 40-50 سنة لا غير. -(بترا)