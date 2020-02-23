“فوغيرا البرازيلي” يستضيف كرنفالا في عطل نهاية الأسبوع

دبي- يستضيف مطعم فوغيرا، الواقع في فنادق ديلتا باي ماريوت جميرا بيتش، كرنفالا ليوم كامل خلال عطلتي أسبوع، واعدا ضيوفه بأروع الأجواء المهرجانية مع أشهى مشاوي التشوراسكو البرازيلية.

واحتفالا بمهرجان ريو دي جانيرو المقام من 21 ولغاية 29 شباط (فبراير) الحالي، يطرح المطعم عرض “صنع في البرازيل” الذي يقدم فيه 12 ساعة ونصف من الأجواء الاحتفالية، مشكلا الوجهة المثالية لعطلة نهاية الأسبوع في وجهة تكشف على أروع الإطلالات من السطح.

ويدعو المطعم، بالتزامن مع مهرجان ريو دي جانيرو، الضيوف لعيش تجربة احتفالية برازيلية بكل معنى الكلمة حيث المأكولات والمشروبات البرازيلية وعروض رقص السامبا طوال اليوم.

وتبدأ الأسعار من 249 درهما لباقة المشروبات الغازية و349 درهما لباقة المشروبات المختارة مع تشكيلة غير محدودة من مشاوي التشوراسكو البرازيلية والمشروبات المجانية من الساعة 12.30 ظهرا إلى 1 بعد منتصف الليل.