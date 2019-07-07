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فونيني يعتذر عن تمنّيه “انفجار قنبلة” في ويمبلدون

منذ ساعتين

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لندن – إعتذر اللاعب الإيطالي فابيو فونيني خلال مؤتمر صحفي عمّا بدر منه في المباراة التي خسرها أمام الأميركي تينيس ساندجرين، وذلك بعدما تمنى أن تنفجر “قنبلة” في نادي ويمبلدون.

وصاح اللاعب خلال المواجهة التي خسرها أمام ساندجرين: “أيها الإنجليز الملاعين، يجب أن تنفجر قنبلة هنا”.

وقال فونيني: “الملعب لم يكن جيدا، أغلبية الوقت الذي تتواجد به داخل الملعب تكون محبطا، بالطبع لم أكن سعيدا بأدائي اليوم، لقد حدث شيء داخل الملعب ويجب أن أعتذر لأجله”.

ومن المحتمل أن يتم توقيع عقوبة على اللاعب الإيطالي، من الممكن أن تصل للإيقاف عن المشاركة في بطولتي جراند سلام. (إفي)

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