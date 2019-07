فونيني يعتذر عن تمنّيه “انفجار قنبلة” في ويمبلدون

لندن – إعتذر اللاعب الإيطالي فابيو فونيني خلال مؤتمر صحفي عمّا بدر منه في المباراة التي خسرها أمام الأميركي تينيس ساندجرين، وذلك بعدما تمنى أن تنفجر “قنبلة” في نادي ويمبلدون.

وصاح اللاعب خلال المواجهة التي خسرها أمام ساندجرين: “أيها الإنجليز الملاعين، يجب أن تنفجر قنبلة هنا”.

After loss, Fabio Fognini calls for Wimbledon to be bombed https://t.co/crRziNbqKg pic.twitter.com/ahExOTs1Qt

— CP24 (@CP24) July 6, 2019