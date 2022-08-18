فيات 500X 2022 أناقة إيطالية ملفتة

من بين السيارات الكروس اوفر الأنيقة أتت السيارة الإيطالية فيات 500 اكس لعام 2022 بتصميم إيطالي جميل ومجموعة كاملة من ميزات الراحة والأمان مع إقتصاد في إستهلاك الوقود لتنافس بها فيات مصنعي السيارات الكبار في سوق السيارات السعودية وذلك بعد ابتعاد فيات لسنوات عن الساحة العربية حيث تمكنت فيات من كسب ثقة المنطقة العربية وتوسيع انتشارها فيها من خلال موديلات عديدة مثل التيبو والـ 500 اكس، والتي سنعرض لمواصفاتها وأسعارها فس السعودية من خلال مقالتنا تلك عن موديل 2022 من فيات 500X.

مواصفات فيات 500X 2022

المحرك: تمتلك فيات 500 اكس محرك رائع بسعة 1.4 لتر – 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات ، بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 140 حصان، وعزم 230 نيوتن/متر، مع نظام جر امامي.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة: 190 كم / س.

خزان الوقود بالسيارة: يتسع إلى 48 لتر.

استهلاك السيارة للوقود: تستهلك حوالي 5.7 لتر لكل 100 كم.

زمن التسارع والوصول من سرعة 0-100 كم / ساعة هو 9.8 ثانية.

ناقل الحركة: تمتلك فيات 500 اكس ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

تصميم فيات 500 X 2022:

اتت السيارة بشكل مختلف كلياً عن الأشكال التي اعتادت شركة فيات علي تقديمها، السيارة رائعة من حيث المظهر الخارجي وتتمتع بالطابع الشبابي، سيارة مرتفعة عن الارض، يوجد فاصل في منتصف غطاء المحرك الأمامي، مع وجود بعض التجاعيد في جوانب السيارة، وإطارات السيارة بنفس لون السيارة الخارجي، مع مقابض من الكروم كما يحيط الكروم بحواف المصابيح ومصابيح الضباب الصغيرة في الحجم.

مصابيح السيارة مكونة من خطين إضاءة من الداخل علي شكل دائري، من الأعلى خط الإضاءة يأتي على شكل حرف C وهو ما يجعل اضاءة السيارة الليلية رائعة، مصابيح الضباب نفس شكل المصباح الكبير ولكن على حجم أصغر ولكن الشكل الداخلي للمصابيح لا يختلف كثيراً عن بعضهم البعض، كما يوجد جزء أصغر للمصباح اسفل المصد الامامي لأضاء السيارة من الأسفل.

يوجد شبك أمامي صغير الحجم في وسط المصابيح الأمامية ويوجد وسط الشبك خط من الكروم لتزيين السيارة، كما يوجد شبكة أخري تعمل علي تهوية السيارة من الأسفل و تهوية المحرك في وسط المصد الأمامي، مقابض الابواب من الكروم ايضاً.

أبعاد السيارة:

الطول: 4.248 مم .

العرض: 1.796 مم .

الارتفاع: 1.600 مم .

قاعدة العجلات: 2.570 مم .

سعة صندوق السيارة: 245 لتر.

شكل السيارة من الداخل:

مقصورة السيارة أتت بشكل رائع من فيات، في وجود شاشة في منتصف المقصورة، ازرار التحكم على عجلة القيادة، لوحة تحكم أسفل المقصورة التحكم في المكيف ومشغل الموسيقى، لوحة عدادات بشكل متطور وعصري، مقاعد من الجلد، جيوب خلفية، والتحكم في المقاعد اوتوماتيكي، مع امكانية تعديل إمالة المقود.

عوامل الأمان في السيارة:

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، حزمة التعليق التكيفية، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، كاشف التصادم، قفل تفاضلي، التحكم الديناميكي للثبات، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، صدمة امتصاص الغاز، نظام المساعدة على تسلق التلال، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، التحكم في ثبات المركبة (VSC)، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

عوامل الرفاهية في السيارة:

قفل مركزي، مقود جلد، عرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، جيوب خلفية، ضبط المقعد – أوتوماتك، تصميم فضي، أنابيب العادم من الكروم، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، مرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، الباب الخلفي كهربائي، مزيل الضباب للنافذة الخلفية، تحكم الصوت على عجلة القيادة، التحكم بالسرعة، مقبض التروس من الجلد، سماعات لاسلكية، زر بدء التشغيل، دخول من غير مفتاح.

أما عن سعر فيات 500 اكس في المملكة حسبما ذكر موقع موتري للسيارات فقد أتت السيارة بفئة واحدة بسعر 119,080 ريال سعودي.