فياريال يتعثر مجددا في الدوري الإسباني

مدريد – تعثر فياريال مجددا بتعادله على أرضه مع أتلتيك بلباو دون أهداف الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مفوتا فرصة الدخول في قلب الصراع على المراكز المتقدمة.

FINAL I Reparto de puntos entre @VillarrealCF y @AthleticClub tras el empate sin goles en el Estadio de la Cerámica. 0-0 I #VillarrealAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/gdYwqB1PnL — Athletic Club (@AthleticClub) November 3, 2019

ودخل فريق “الغواصة الصفراء” لقاءه وبلباو باحثا عن تعويض هزيمته في المرحلة الماضية خارج ملعبه أمام إيبار (صفر-1)، إلا أنه عجز عن الوصول الى شباك ضيفه الباسكي وفرط بفرصة أن يصبح على المسافة ذاتها من مفاجأة الموسم غرناطة الذي سيتصدر الترتيب مجددا في حال فوزه لاحقا على ضيفه ريال سوسييداد السادس.

وبقي فياريال في المركز السابع بـ18 نقطة مباشرة أمام ضيفه بلباو الذي أصبح رصيده 17 نقطة.

وعكر بلد الوليد على ضيفه ريال مايوركا احتفاله بمباراته الألف في الدوري الإسباني، وذلك باكتساحه بثلاثية نظيفة ما سمح له بالصعود الى المركز العاشر بـ17 نقطة، مقابل 11 لضيفه الذي يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وتستكمل المرحلة لاحقا الأحد حيث يلتقي أوساسونا مع ألافيس، ليغانيس مع إيبار، وسلتا فيغو مع خيتافي.

– (أ ف ب)