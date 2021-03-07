فياض يعتزم خوض انتخابات البرلمان الفلسطيني بقائمة مستقلة

رام الله- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، أنه يعمل على تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأضاف فياض، أن الاستقلالية التي يتحدث عنها لا تعني عدم وجود انتماء حزبي للشخصيات في قائمته، وإنما “لن يكون لها أي امتداد لتنظيم أو فصيل أو فريق”.

وأردف: “لن ننسق مع أي قوائم أخرى قبل الانتخابات، ولن نكون جزءا من أي ائتلاف أغلبية بعدها”.

وتابع: “التحديات التي تواجهنا بهذه المرحلة تتطلب حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني”.

وشغل فياض منصب وزير المالية في الفترة ما بين عامي 2002 و2005، وأيضا بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2007.

وشغل أيضا منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية عام 2007، ثم استقال عام 2013.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مرسوم مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، حيث أسفرت عن فوز حركة “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة، فاز فيها الرئيس الحالي عباس.-(الاناضول)