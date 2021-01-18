فياليبري: ميسي استحق الطرد بعد اعتدائه الصريح

إشبيلية (إسبانيا) – أكد لاعب أثلتيك بيلباو، آسيير فياليبري، صاحب الهدف الذي قاد فريقه لخوض شوطين إضافيين أمام برشلونة والفوز عليه 3-2 والتتويج بكأس السوبر الإسباني، أن مهاجم الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، استحق الطرد بعد الاعتداء “بشكل واضح” عليه.

وصرح فياليبري عقب المباراة النهائية “وضعت جسدي أمامه كي لا يتقدم ليغضب، وبالنسبة لي هذا اعتداء واضح”، مشيرا إلى أن ما فعله أمر “طبيعي” نظرا لأنه كانت تتبقى دقيقة واحدة فقط على نهاية المباراة، مشيرا إلى أن “الهزيمة” أمر يمكن أن يتعرض له أي لاعب.

وقال إن الفريق بأكمله “سعيد للغاية” بتحقيق اللقب “جنئا جميعا من أجله ونستحق الكأس، لم نستسلم في أي وقت وهذا هو الأهم”.

تلقى نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البطاقة الحمراء الأولى في تاريخه مع البلاوجرانا، حيث لم يسبق لصاحب الكرة الذهبية 6 مرات أن خرج مطرودا منذ تصعيده للفريق الأول للبرسا وعلى مدار مبارياته الـ753.

وكان “ليو” قد خرج مطرودا مرة وحيدة ولكن مع الفريق الرديف في مباراة بدوري الدرجة الثانية أمام بينيا سبورت في 27 فبراير/شباط 2005.

وتوج أثلتيك بلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه (1984 و2015 و2020)، والثانية على حساب البرسا بعد نسخة 2015.

أما الفريق الكتالوني فلم ينجح في حصد أول ألقاب الموسم، والأول أيضا مع مدربه الهولندي رونالد كومان، ليظل رصيده عند 13 لقبا في السوبر. (إفي)