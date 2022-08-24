“فيا” يمنع السائقين من ارتداء المجوهرات أثناء سباقات السيارات

أيمن وجيه الخطيب



عمان – اتخذ الإماراتي محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” قرارا في وقت سابق، بمنع السائقين في الفورمولا 1 بشكل خاص، وفي سباقات السيارات بشكل عام، من ارتداء المجوهرات أثناء مشاركتهم في السباقات، بهدف حمايتهم في حالة وقوع الحوادث، حيث لاقى القرار استحسانا من وسائل الإعلام العالمية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تطوير رياضات السيارات الإقليمية وتعزيز قاعدتها الشعبية، للارتقاء ببطولات الاتحاد الدولي للسيارات، إلا أن هذه الطموحات لا تخلو من التحديات.

وكتب بن سليم الذي مضى على تولي منصبه رئيسا للاتحاد الدولي حوالي 100 يوم، إلى رؤساء الأندية الأعضاء، موضحا أن الخسائر التشغيلية ستطغى على موارد الاتحاد الدولي للسيارات في السنوات الخمس المقبلة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، مثلما وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة المشاركة العالمية في رياضة السيارات في غضون أربع سنوات.

وقال بن سليم من خلال موقع الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”: “سنتخذ قرارات في إطار الجهود التي نبذلها في الاتحاد الدولي للسيارات لضمان صحة وسلامة سائقي الفورمولا 1، وللارتقاء بمستقبل رياضة السيارات بشكل عام”.

وأضاف: “يقع على عاتقنا اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الرياضة، وسأعمل عن قرب مع الأطراف المعنية كافة لإشراكهم وضمان مساهمتهم في القرارات المهمة كافة، ولن أتراجع عن أي قضية مهمة ومؤثرة، وسأدرس القضايا بجدية وسأناقشها مع فريقي، وسأعمل جاهدا على اتخاذ القرارات الصحيحة وأدعمها بإجراءات حاسمة”.

وأشار: “يتوجب علينا أن نوحد جهودنا ونقف يدا بيد لتطوير رياضة السيارات ودفعها للأمام، أمامنا شوطا كبيرا لنقطعه، وجهودنا هذه لن تكون لتعزيز الرياضة في الوقت الحاضر فحسب، بل ستمهد الطريق للأجيال القادمة، لذا يتعين علينا تحديث قواعدنا واتخاذ الإجراءات المناسبة، ليس فقط في الفورمولا 1، ولكن في رياضة السيارات ككل”.

ويرى بن سليم أنه من الضروري توفير تدريبات دورية ومكثفة لتمكين كوادر العمل وتأهيلهم للارتقاء بالأدوار المهمة، التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للسيارات، مؤكدا نيته توظيف التحكيم الافتراضي في السباقات، والذي وجه باعتماده في وقت سابق، لتبنيه في سباقات السيارات الأخرى.

كما يرى بن سليم أن توسيع نطاق جامعة الاتحاد الدولي للسيارات، والتي كانت تركز في السابق على التنقل فقط، سيوفر وظائف لعدد أكبر من الأشخاص في رياضة السيارات.

وأوضح: “في الوقت الحالي، تضم الجامعة الدراسات المتعلقة بالرياضة، وهدفي هو توسيع نطاقها لتشمل الهندسة أيضًا. لن يكون الجميع أبطالًا للفورمولا 1 أو أبطال العالم للراليات، ولكن هناك أشخاصا يمكنهم المشاركة في مجتمع رياضة السيارات، وهذا ما نطمح إليه بإضافة تعليم الهندسة، من واجبنا مساعدة المواهب، وبالأخص أؤلئك الذين لم تتح لهم الفرصة حاليا، هذا طموحنا وسنعمل على تحقيقه”.