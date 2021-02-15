“فيبا” يؤجل مباريات “صقور النشامى” في التصفيات لأجل غير مسمى

خالد العميري

عمان – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، تأجيل مباريات المنتخب الوطني في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021، إلى أجل غير مسمى.

وتم اتخاذ القرار من “فيبا” بعد أن ثبتت إصابة 10 من أعضاء بعثة “الصقور”، من بينهم سبعة لاعبين، بفيروس كورونا بعد وصولهم إلى المنامة، على الرغم من أن جميع أعضاء الوفد قدموا اختبارين سلبيين قبل وصولهم إلى البحرين.

ويأتي هذا القرار، بناء على توصيات صحية من السلطة البحرينية، حيث كان من المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم 18 من الشهر الحالي، على أن يلاقي نظيره السريلانكي في اليوم التالي، ثم يلتقي المنتخب الكازاخستاني في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة متجددة مع الفلسطيني يوم 22 منه.