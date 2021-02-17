“فيبا” يرد اعتراض اتحاد السلة على تأجيل مباريات “صقور النشامى”

عمان – الغد – قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” بناءاً على توصية اللجنة الطبية، رفض استدعاء الاتحاد الأردني لكرة السلة المدعم بوثائق وأدلة واضحة تفيد بأن منتخب “الصقور” آمن وخالي من فيروس كورونا بعد فحص اللاعبين أكثر من 4 مرات.

وقال اتحاد كرة السلة في بيانه : “معظم لاعبي ومدربي الصقور المتواجدين حالياً في الفقاعة الصحية أصيبوا بوقت سابق بالفيروس ولديهم مناعة ضد المرض، لكن الاتحاد الدولي رفض لعب مباريات منتخبنا الوطني في النافذتين الثانية والثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021، وعلى أقل تقدير مباريات النافذة الثالثة يومي الأحد والاثنين المقبلين ضد كازخستان وفلسطين”.