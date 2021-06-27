“فيبا” يشيد باتحاد كرة السلة

خالد العميري

عمان- تلقى اتحاد كرة السلة، رسالة شكر من الاتحاد الدولي “فيبا”، بعد النجاح الباهر الذي حققه الأردن في استضافة مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة إلى جانب استضافة مباراتي هونغ كونغ وغوام عن المجموعة الثالثة، في النافذة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 التي ستقام في أندونيسيا من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة السلة المهندس نبيل أبو عطا، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “تلقينا كتاب شكر من فيبا على حسن الاستضافة والتنظيم لنافذة التصفيات في هذه الأوقات الصعبة”، علما أن الأردن بات خيارا مفضلا لـ(فيبا) من أجل إسناد مهمة استضافة العديد من الأحداث الآسيوية له خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف اللاعب المجنس، الذي يحظى بمتابعة حثيثة داخل أروقة اتحاد كرة السلة، قال أبو عطا: “هناك العديد من الأسماء التي تم اختيارها ومنها من ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، لكن بعض الأسماء تحتاج إلى ميزانية عالية وجولة مفاوضات عميقة، لذلك سيكون اختيار اسم اللاعب المجنس مرهونا بالإمكانيات وحجم الدعم المالي”.

وكشف أبو عطا عن متابعة اتحاد كرة السلة مصير مباراة “صقور الأردن” مع سريلانكا في التصفيات، لافتا: “خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة السلة وطلبنا تخسير سريلانكا وفق الإجراءات المتعارف عليها 20-0، لأننا حريصون على جمع النقاط لتحسين تصنيفنا”، مؤكدا أنهم لم يبلغوا أي شيء حتى الآن فيما يتعلق بموعد سحب قرعة نهائيات كأس آسيا.

وعلمت “الغد” من مصادر مطلعة، أن خيارات البحث عن اللاعبين المجنسين شملت لاعبين في المركز 3 (سمول فوروورد)، والذي عانى منه المنتخب في نافذة التصفيات الأخيرة، خاصة أن وجود لاعب الإرتكاز أحمد الدويري تحت السلة يبدو خيارا مطمئنا للجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى جانب محمد شاهر وبإمكانها تعويض النقص في مركز “الباورفوروورد”.