“فيبا” يقرر تأجيل كأس آسيا.. والأردن يستضيف “سلة السيدات”

خالد العميري

عمان – قرر الإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” بالتشاور مع مجلس الإتحاد الآسيوي والشركاء الرئيسيين، اليوم، تأجيل النسخة الثلاثين من بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال، لتقام بالعاصمة الاندونيسية “جاكرتا” في تموز (يوليو) من العام المقبل 2022.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل، لكن “فيبا” راعى جوانب متعددة مثل: قيود السفر الحالية، ورفاهية المشاركين، والوصول إلى المعجبين والخبرة، وضمان أعلى جودة للأحداث، خاصة وأن اندونيسيا تشهد موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد.

وستقام بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2021 كما هو مخطط لها في “جاكرتا”، بعد إعادة جدولتها إلى تموز (يوليو) 2022، لتلعب مباشرة بعد نهاية نافذة تصفيات كأس العالم لكرة السلة في آسيا.

وتأهل 13 منتخبا للحدث القاري الأول من إجمالي 16 منتخبا، وسيتم تحديد المراكز الثلاثة الأخيرة من خلال بطولتين مؤهلتين للفرق المصنفة في المرتبة الثالثة والتي ستلعب في الجزء الثاني من آب (أغسطس) المقبل.

إلى ذلك، منح الإتحاد الآسيوي نظيره الأردني شرف استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2021 – (القسم أ)، حيث ستقام في الفترة من 27 أيلول (سبتمبر) إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وذلك استنادا إلى نجاح الأردن بتنظيم فقاعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة مؤخرًا.

كما سينظم الاتحاد الأردني لكرة السلة كأس آسيا للسيدات 2021 – (القسم ب) في الفترة من 7 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.