“فيبا” يمنح إندونيسيا شرف استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2021

عمان – الغد – أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم، عن منح استضافة نهائيات كأس آسيا 2021 لإندونيسيا، لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها إندونيسيا النهائيات بعد نسخة العام 1993، عندما أحرزت الصين اللقب على حساب كوريا الشمالية.

وستقام البطولة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 28 آب (أغسطس) من العام المقبل بمشاركة 16 منتخباً من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، كما وتعد إندونيسيا إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم لكرة السلة 2023 إلى جانب اليابان والفلبين.

وعبر داني كوسايسه، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة السلة، عن افتخاره باستضافة بلاده لنهائيات، قائلا: “ستساهم هذه البطولة في الإعداد جيدا لكأس العالم 2023 من الناحيتين التنظيمية كإتحاد، وفنية للمنتخب، الذي بدأ بالتطور بشكل جيد في الآونة الأخيرة”.

وقال الشيخ سعود بن علي آل الثاني، رئيس الاتحاد الآسيوي: “ستكون بطولة مليئة بالإثارة، واستضافة إندونيسيا للبطولة يؤكد جديتها بالعمل المتواصل لتنظيم بطولة كأس عالم مميزة في العام 2023، وهو أمر إيجابي للعبة في البلاد بشكل خاص وآسيا بشكل عام”.

ويقام الدور الأول من النهائيات وفق نظام المجموعات، بتقسم المنتخبات الستة عشر إلى 4 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما ستلعب المنتخبات أصحاب المركزين الثاني والثالث مباراة إضافية قبل اللحاق بفرق دور الثمانية.