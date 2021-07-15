“فيبا” يُحدد مواعيد إقامة النوافذ المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023

خالد العميري

عمان – حدد الإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، مواعيد النوافذ الست المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي تستضيفها ثلاث مدن، هي: (مانيلا وأوكيناوا وجاكرتا) خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) من العام 2023.

وسيتنافس نحو 80 منتخبنا في القارة الآسيوية (اقيانوسيا) والافريقية والامريكتين وأوروبا التي بدأت تصفياتها في شباط (فبراير) من العام الماضي، على 32 بطاقة مؤهلة للمونديال، خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 إلى شباط (فبراير) 2023.

وستقام مباريات النافذة الأولى من التصفيات المونديالية في الفترة من 22 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام النافذة الثانية في الفترة من 21 شباط (فبراير) إلى الأول من آذار (مارس) المقبلين، فيما تم تحديد 27 حزيران (يونيو) إلى 5 تموز (يوليو) المقبلين موعدا لإقامة مباريات النافذة الثالثة.

وتنطلق مباريات النافذة الرابعة في 22 آب (أغسطس) من العام 2022 وتنتهي في 30 منه، فيما تقام مباريات النافذة الخامسة من 7 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، على أن تختتم التصفيات بإقامة مباريات النافذة السادسة في الفترة من 20 إلى 28 شباط (فبراير) من العام 2023.

وتتنافس المنتخبات الآسيوية على 6 بطاقات، بعد منح بطاقتي تأهل مباشرتين للدولتين المضيفتين الفلبين واليابان، على أن تبقى بطاقة التأهل المباشر لأندونيسيا مرهونة باحتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة كأس آسيا 2021، فيما يتنافس 32 منتخبا من القارة الأوروبية على 12 مقعدا في المونديال، وسيقاتل 16 منتخبا من القارة الإفريقية على 5 بطاقات مونديالية، فيما يقاتل 16 منتخبا من الأميركتين على 7 مقاعد، ليصبح إجمالي المنتخبات المتأهلة للمونديال 32 منتخبا على غرار النسخة السابقة.