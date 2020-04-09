“فيبا” يُعدل موعد كأس آسيا 2021 لكرة السلة

أيمن أبو حجلة

عمان – التقى أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) عبر الفيديو، من أجل عقد اجتماع تم فيه بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على روزنامة الاتحاد.

وفي الاجتماع السابق للاتحاد الدولي يوم الثالث عشر من آذار (مارس) الماضي، تم إيقاف مسابقات الاتحاد مؤقتا، مع التنسيب للجنة التنفيذية أجراء التغييرات المطلوبة على مواعيد الروزنامة الدولية.

ورحب الاتحاد الدولي بقرار تأجيل منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) لمدة عام واحد، وعلى ضوء هذا القرار، قررت اللجنة التنفيذية إجراء مجموعة من التغييرات على مواعيد روزنامتها للعامين الحالي والمقبل،.

وتقرر أن تقام منافسات بطولات الملحق المؤهلة للأولمبياد بين 22 حزيران (يونيو) و4 تموز (يوليو) المقبلين، علما بأن المواعيد النهائية تنتظر موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، كما تم تغيير موعد بطولتي كأس أوروبا 2021 (يوروباسكت) وكأس الأميركيتين 2021، لتقاما في الفترة ما بين 1 و18 أيلول (سبتمبر) العام 2022.

ومن أجل تخفيف الأعباء المفروضة على المنتخبات واللاعبين، ستخوض المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2023 لكرة السلة المباراتين اللتين كانتا مقررتين خلال أيلول (سبتمبر) العام 2022، في نهاية آب (أغسطس) من الشهر ذاته، وذلك ضمن التحضيرات لبطولتي كأس أوروبا وكأس الأميركيتين في العام نفسه.

وأضاف “فيبا” أن جميع مواعيد النوافذ المخصصة لتصفيات البطولات القارية للعام 2021 وكأس العالم 2023، تبقى دون تغيير.

ومن أجل تفادي حصول أي تداخل بين البطولات القارية في العام المقبل وأولمبياد طوكيو، قرر الاتحاد الدولي إعادة جدولة منافسات كأس آسيا 2021، ليتم تأخير الموعد أسبوعين (من 17 إلى 29 آب-أغسطس)، وكذلك إعادة جدولة كأس افريقيا 2021 ليتم تأخير موعدها أسبوعا واحدا (24 آب-أغسطس إلى 5 أيلول-سبتمبر).

وكان المنتخب الوطني، قد خاض مباراتين في تصفيات كأس آسيا 2021 في شباط (فبراير) الماضي، ففاز في عمّان على سيريلانكا 100-45، وعلى كازاخستان في عاصمة الأخيرة نور سلطان 71-68، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من فوزين.

وسينتظر المنتخب الوطني حتى السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ليستأنف مشواره في التصفيات، حيث سيلعب بضيافة المنتخب الفلسطيني في جنين، ثم سيسافر إلى سيريلانكا لملاقاة منتخبها في التاسع والشعرين من الشهر ذاته.

ويشارك في التصفيات النهائية 24 منتخبا، وزعت بموجب القرعة على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات تتواجه بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول وثاني كل من هذه المجموعات إلى النهائيات مباشرة، أما المنتخبات التي ستحتل المركز الثالث في مجموعاتها، فستخوض دورة تأهيلية مكملة في شباط (فبراير) العام 2021، حيث ستوزع المنتخبات الستة على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل منها إلى النهائيات التي يشارك فيها 16 منتخبا.

والجدير ذكره أن الاتحاد الدولي لم يحدد بعد البلد المستضيف للنهائيات الآسيوية التي أقيمت للمرة الأخيرة العام 2017 في لبنان، وفاز بلقبها المنتخب الأسترالي على حساب وصيفه المنتخب الإيراني، فيما اكتفى المنتخب الوطني بالمركز الثامن.

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