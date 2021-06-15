فيتال: أتحمل مسؤولية الخسارة وحالة الطرد أثرت على الفريق

عمان-الغد- قال المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمانز، الثلاثاء، انه يتحمل مسؤولية الخسارة من استراليا في نهاية التصفيات الاسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس اسيا ، والتي انهت مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم.

واضاف فيتال في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة، انه حالة الطرد لموسى التعمري غريبة واثرت على شكل الفريق وساهمت بالخسارة.

وأشار فيتال الى ان الأيام المقبلة ستحدد مصيري مع المنتخب الأردني.