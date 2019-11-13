فيتال: “النشامى” جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأسترالي غدا – صور

خالد العميري

تصوير: أمجد الطويل

عمان – أكد البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على جاهزية كافة اللاعبين، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأسترالي، في اللقاء الذي سيجمعها عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس على ملعب الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتحدث فيتال في المؤتمر الصحفي عن سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكنغر الأسترالي، لافتاً إلى أن طريق التأهل إلى مونديال قطر سيكون من بوابة المنتخب الأسترالي.

ورفض فيتال التأكيد على أن “النشامى” باتوا عقدة للمنتخب الأسترالي، مؤكداً أنه لا يتطرق للماضي وأن تركيزه ينصب على الوضع الحالي للمنتخب المنافس.

كما أكد على أن غيابات الكنغر الأسترالي لن تضعف من حظوظه في نتيجة المباراة، لافتاً إلى أن استراليا تمتلك 23 لاعباً جيداً، يستطيعون تمثيل منتخب بلادهم بالشكل الصحيح.

بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني ياسين البخيت على جاهزيتهم للاجهاز على المنتخب الأسترالي، وذلك لمصالحة الجماهير، التي تمنى ان تزحف بقوة خلف النشامى لمؤازرتهم أمام الكنغر.