فيتال: جاهزون لتقديم مباراة بطولية أمام المنتخب الأسترالي

عمان – أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز جاهزية لاعبيه لتقديم مباراة بطولية، أمام منتخب أستراليا في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، يوم غد الثلاثاء في الكويت، في لقاء حاسم للتأهل للدور الثاني من التصفيات الآسيوية، المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز فقط، لضمان التأهل كأفضل ثاني في المجموعات، علما أن أستراليا التي ضمنت التأهل، تتصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، يليها المنتخب الوطني برصيد 14 نقطة، والكويت 11 نقطة، ونيبال 6 نقاط، فيما يقبع منتخب الصين تايبيه، في المركز الخامس والأخير دون نقاط.

وبحسب رسالة الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب في الكويت، قال فيتال إنه يسعى لتقديم مباراة بطولية، يحقق من خلالها منتخب “النشامى” الفوز، والذهاب إلى الدور الحاسم، موضحا أن طموحه قبل الوصول إلى الكويت، كان حصد 7 نقاط، وهي النقاط الكافية لحجز بطاقة التأهل.

وأضاف، “مباراتنا مع المنتخب الأسترالي مصيرية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنلعب من أجل حصد الـ 3 نقاط، وسنقاتل حتى الرمق الأخير لتحقيق نتيجة الفوز، والفريق جاهز فنيا وبدنيا لخوض هذه المباراة، ولدينا المعلومات الكافية عن أداء الفريق الأسترالي، وقد أعددنا الأسلوب المناسب الذي يساعدنا في تحقيق الفوز”.

وخاطب فيتال الجماهيرالأردنية قائلا، “أعدكم بأن منتخب “النشامى” سيقدم مباراة كبيرة، وسنلعب من أجل الفوز، واللاعبون على قدر كبير من تحمل المسؤولية في هذه المباراة الحاسمة”.

وأكد مدرب المنتخب، أن جميع اللاعبين في جاهزية تامة، للمشاركة في هذه المباراة، بإستثناء اللاعب محمد الدميري، الذي أصبح حاليا خارج الحسابات، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، أمام المنتخب الكويتي، مؤكدا أن هذه المباراة لها حساباتها الخاصة، وسنلعب بالأسلوب الذي يوصلنا إلى تحقيق الفوز.

ونوه فيتال، إلى سوء أرضية الملعب الذي تقام عليه المباريات، وهذا ما عانت منه جميع الفرق المشاركة في التصفيات، مؤكدا أن “النشامى” قادر على تجاوز المعيقات كافة، وهو يتطلع حاليا إلى مواجهة المنتخب الأسترالي والتقدم من خلالها إلى الدور الحاسم.

وردا على سؤال بأن مصيره مع المنتخب الوطني يتوقف على نتيجة هذه المباراة، قال فيتال “تركيزي حاليا ينصب على مواجهة المنتخب الأسترالي، وبعد ذلك سيكون لكل “حادث حديث”، المهم أن نحقق الفوزعلى المنتخب الأسترالي، والذهاب إلى الدور الحاسم”.

-(بترا)